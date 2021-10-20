Engin Altay AKP sıralarına bağırarak öyle bir tiye aldı ki.. ‘Bari Cumhurbaşkanı’nı koruyun ya!’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Enflasyon yüzde 19,5. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 14,4 zam öngörülüyor. Milleti, çiftçiyi, köylüyü, esnafı, işçiyi, işsizi, öğrenciyi, sağlık çalışanını, 3600 bekleyeni, EYT'liyi enflasyona ezdirdiniz. AK Parti grubuna sesleniyorum: Yani bari Cumhurbaşkanını koruyun. Cumhurbaşkanını enflasyona ezdirmeyin, çok ayıp, vallahi ayıp” dedi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Dalga geçmeyin. Konuşmanız ağır ironi içeriyor” karşılığını verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
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Anasayfa Alaturka Online Engin Altay AKP sıralarına bağırarak öyle bir tiye aldı ki.. ‘Bari Cumhurbaşkanı’nı...