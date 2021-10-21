CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'de düzenlediği grup toplantısında konuştu. Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş, Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor. Bize hesap soracaklarmış, neyin hesabını soracaksınız? 2023'ü bekler, yine boynunun ölçüsünü alırsın" diyen Soylu'ya çok sert yanıt verdi! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #enginaltay #süleymansoylu #chp #kemalkılıçdaroğlu #haber #gündem #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Engin Altay “Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu” diyen Süleyman Soylu’ya yanıt verdi!