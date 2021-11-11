CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Engin Altay dolardaki yükseliş üzerinden iktidarı eleştirdi. Engin Altay cebinden dolar ve paraları çıkardı ve yıllar içinde TL'nin dolar karşısında kaybettiği değeri anlattı. Engin Altay "İşte Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği durum bu" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #enginaltay #dolar #receptayyiperdoğan #ekonomi #chp #tbmm #meclistv #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Engin Altay cebinden dolar ve paraları çıkardı! “İşte Erdoğan’ın Türkiye’yi getirdiği durum!”