Engin Altay CHP’li Belediyeleri Hedef Alan Erdoğan’a Çok Sert Konuştu!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Engin Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Berat Albayrak’ın bankalarla ilgili açıklamalar yaptıklarını hatırlatarak “Türkiye’nin üç büyük kamu bankası da özel bankalardan farklı işler yapmıyorlar. 5 bin 900 TL’lik krediyi ‘3 ay erteleyelim mi?’ dedim bankaya. 1178 lira faiz istiyor banka. Bu kafa ile krizin yarattığı ekonomik sorunların çözümü şöyle dursun bu sorun daha da büyüyecektir” dedi.

Hükümetin kaç kişinin işsiz kaldığına ilişkin bir veriye daha sahip olmadığını vurgulayan Engin Altay “Bunu bilmeyen hükümete hükümet denmez” ifadesini kullandı.

AKP hükümetinin Biz Bize Yeter kampanyasına değinen Engin Altay halkın iktidara güvenmediğini dile getirdi.

ERDOĞAN’A AMBULANS YANITI

Engin Altay Erdoğan’ın “İktidara geldiğimizde doğru düzgün ambulans yoktu” açıklamasını anımsatarak “Ambulans yokmuş beyefendiden önce. Milletin aklıyla alay ediyor. Sen ambulansı bırak insanlara maske dağıtmayı becer” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorunları çözmek yerine CHP’yi hedef almakla eleştiren Engin Altay “CHP kadar başına taş düşsün” dedi.

Engin Altay konuşmasını şöyle sürdürdü:

Sağlık Bakanı Erdoğan’ı dinlemeyecek, Erdoğan Sağlık Bakanı’nı dinleyecek. Bilim Kurulu Erdoğan’ı dinlemeyecek, Erdoğan Bilim Kurulu’nu dinleyecek. Kafandan Ak Parti rozetini çıkarmak çok mu zor? Bilim Kurulu kararı siyasi iradeye takdim edilmez. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

Bir paralel paronayası bunları sarmış. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar muhteşem bir sahra hastanesi alt yapısı hazırlamış. Şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız paralel. Zeydan Karalar senin alnından öperim.

Vahap Seçer vatandaşa ekmek dağıtmış. Vahap Seçer senin de alnından öperim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu 16 milyonluk İstanbul’da her yere yetişmiş. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunu da Erdoğan yapmamış. Ayıp. Adana Mersin ve İstanbul belediye reislerimiz Erdoğan’ın gözünde paralel. Ben Vahap Seçer’in , Mansur Yavaş’ın , Zeydan Karalar’ın , Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğan çatlasa da her kapıya koşacaklarının sözünü partim adına veriyorum. Paralelin ne olduğunu Türkiye’de Erdoğan’dan daha iyi kimsenin bileceğini zannetmiyorum.

Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik tutumunu bir fıkra ile anlatan Engin Altay “Hırs başta karar eyleyince akıl baştan firar edermiş. Erdoğan’ın şu anki hali bu. Sayın Erdoğan sana bir tavsiyem var. Siyasette azimle yürünür hırsla batılır. Bunu unutma” dedi.

Engin Altay TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 23 Nisan’da TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenecek özel oturuma katılmayacağını açıklamasına da tepki gösterdi.