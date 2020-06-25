Engin Altay sarayı topa tuttu: Önce Erdoğan yargılanmalı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararın onanmasına ” Bu çok açıkça yargı sopası ile siyaset dizayn etmektir” sözleri ile tepki gösterdi. Altay mecliste düzenlediği basın toplantısında Kaftancıoğlu hakkında verilen karara tepki gösterdi.

Altay, AKP Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın FETÖ’yle iş birliğini yapıldığını itiraf ettiğini söyleyerek “Emre Cemil Ayvalı hakkında soruşturma açacak bir tane vatansever cumhuriyet savcısı yok mu?” diye sordu.

Altay konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun yerel mahkemedeki czası çok büyük bir tesadüfle yenilenen İstanbul seçimlerinin yıldönümünde 23 Haziran’da istinaf mahkemesi tarafından onandı. Bu çok açıkça yargı sopası ile siyaset dizayn etmektir. Canan Kaftancıoğlu’nun 7 yıl önce attığı tweetlerden dolayı 9 yıl 8 ay czsının Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanmaması cezei verildiği anlamına gelmez. Canan Kaftancıoğlu’na otokrasi tarafından jüristokrasi marifetiyle cezeaua verdirildiği anlamı taşır. Biz bunu böyle okuyoruz. 7 yıl önce atılan tweetten 9 yıl ceza alınıyorsa ben bu hakimlere sesleniyorum. Pensilvanya’da diz çökerek fotoğraf çektireli daha 7 yıl anca oldu. Bülent Arınç başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi 7 yıllık süre içinde Pensilvanya’da çok diz çöktü.

Emre Cemil Ayvalı, 7 yıl öncesine kadar ‘Evet iş birliği yaptık’ diyerek itiraf etti. Ben bu hakimlere, savcılara soruyorum; daha 7 yıl öncesine kadar FETÖ’yle iş birliği yaptığını açıkça beyan eden Emre Cemil Ayvalı hakkında soruşturma açacak bir tane vatansever cumhuriyet savcısı yok mu bu ülkede? Yargının içinde bulunduğu hali milletin görmesi ve yargıya olan güvenin yerlerde süründüğü görmesini, yargı mensuplarının da kendilerine çeki düzen vermesini bekliyoruz.

Engin Altay gazeteci Barış Terkoğlu Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ‘in yargılandığı davaya da değinerek “Bu konu ile ilgili önce Erdoğan yargılanmalı” dedi.