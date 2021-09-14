Engin Altay’dan iktidara olay sözler.. ‘Gök kubbeyi başınıza yıkacağız.. Size o alanı dar edeceğiz!’





CHP, Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. CHP TBMM Grubu adına AYM’ye iptal başvurusunda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Şunu herkes bilsin; yanan ormanlara bir kazma dahi vurdurtursanız gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size o alanı dar edeceğiz. Ormanları kendi haline bırakın, doğa kendini yenileyecektir. Siz uzak durun yeter" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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