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28 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineEngin Altay'ı çileden çıkartan tartışma! Meclis bir anda gerildi! "Konuşma ya vır...

Engin Altay’ı çileden çıkartan tartışma! Meclis bir anda gerildi! “Konuşma ya vır vır vır!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Engin Altay’ı çileden çıkartan tartışma! Meclis bir anda gerildi! “Konuşma ya vır vır vır!”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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