Engin Özkoç Berat Albayrak ve Çavuşoğlu İle Dalga Geçti: Bunlar Komedyen Olsa Cem Yılmaz Aç Kalırdı!

Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Ve Berat Albayrak İle Dalga Geçti: Bunlar Komedyen Olsa Cem Yılmaz Aç Kalırdı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBBM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin yönetilemediğini savunan Engin Özkoç Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu eleştirerek “Bunlar komedyen olsa Cem Yılmaz aç kalırdı” dedi.

Engin Özkoç Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen 34 ülkeye yardım elimizi uzattık” açıklamasını hatırlatarak “Ne diyor bizim atasözümüz: Eve lazım olan camiye harammış! Ya siz milletin ihtiyacı varken siz neden yurtdışına gönderiyorsunuz? Siz iki günlük sokağa çıkma yasağı rezilliğini iki saat önce açıklayarak 250 bin kişiyi sokağa döküp bir skandal yaratmışken nasıl onlardan daha güçlüyüz diye yüzünüz kızarmadan konuşuyorsunuz?” dedi.

Engin Özkoç Berat Albayrak’ın “En başarılı ekonomiyi biz yürütüyoruz” dediğini kaydederek “Bunlar komedyen olsaydı Cem Yılmaz herhalde aç kalırdı” dedi.

Engin Özkoç bakanlar Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu ile dalga geçti ve şuları söyledi:

Siz AKP usulü sokağa çıkma yasağı ilan ederek Türkiye’yi rezil ediyorsunuz. Yönetemiyorsunuz savruluyorsunuz. Bir maske dağıtmasını bile beceremiyorsunuz.

Engin Özkoç AKP Yaylakent belde belediye başkanı Kadir Dede ‘nin işsiz kalmış yurttaşa yaptığını hatırlatarak “Bunların yazarları da halka hakaret ediyor” dedi.

Engin Özkoç Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili bir belge göstererek “Bu belge kira ihale ilanı. Bir tek Fahrettin Altun’un gireceği ihalenin saati belli değil. İşte belgesi. Saray bunlarla uğraşıyor böyle zamanda” dedi.

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Engin Özkoç, 5 Şubat 1962’de Sakarya’nın Kayalar Memduhiye Köyü’nde doğdu. İlkokulu Memduhiye Köyü’nde, ortaokul ve liseyi merkez ilçe Adapazarı’nda okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Siyasete CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Engin Özkoç, Sakarya’da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özkoç, 2011 Genel Seçimlerinde elde ettiği başarıyla Sakarya’nın 34 yıl aradan sonra Meclis’e gönderdiği ilk CHP’li vekil oldu.

24. Dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiydi. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı. 24. ve 26. Dönem CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürütüyor.

Engin Özkoç Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarındaki sert üslubuyla son olarak gündeme gelmişti.