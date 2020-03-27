Engin Özkoç Büyük Skandalı Duyurdu! Sağlık Bakanı’nın Bundan Haberi Var Mı?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Engin Özkoç konuşmasında Sağlık Bakanlığı’nın yeterli önlemi almadığını savundu.

Özkoç İran sınır kapısının 24 Mart tarihine kadar kapatılmamasının skandal olduğunu kaydetti.

Engin Özkoç “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bundan haberi var mı?” diye sordu. Engin Özkoç İşsizlik Fonu’nun akıbetini de sordu, iktidarı konuya ilişkin açıklama yapmaya çağırdı.

Kanal İstanbul Projesi’nin içinden geçtiğimiz zor dönemde ihale yapıldığını dile getiren Engin Özkoç “Millet can derdinde saray rant derdinde!” ifadesini kullandı.