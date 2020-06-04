Engin Özkoç Camilerde Müzik Provokasyonu İle İlgili Çarpıcı Belgeyi Gösterdi: Şu Rezilliği Görün!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Engin Özkoç İzmir’de cami minarelerinden Çav Bella Marşı’nın çalınmasıyla üzerinden AKP’nin CHP’yi suçlamasına çarpıcı bir belge ile yanıt verdi.

18 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazete’de camilerde yapılan frekansların frekans ayarlarının yayınlanmış yayınlandığını belirten Engin Özkoç “Peki ne olmuş. O frekanslar doğrultusunda birileri dinimiz için kutsal sayılacak günlerde camiden müzik yayını yapıyor. Bunun suçlusu nasıl CHP oluyor? Yani “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” derler. Hiç utanmanız yok mu? Hiç rezillik yok mu? Bu ülkenin İçişleri Bakanlığının düştüğü şu rezilliği görün. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düştüğü şu rezilliği görün. Minareyi çalan kişi suçlu değil, uyaran kişi suçlu” dedi.

Engin Özkoç AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Berat Bey üzerinden aile siyaseti yapılıyor. Aile meselesini siyaset konusu yapmak, ahlak dışı bir tutum olarak kabul edilir” sözlerine “Sen damadını hazinenin başına getirdiğin günden beri milletin çektiği çileyi anlattım, damadının paraları nereye harcadığını anlattım. Damadın parayı senin şatafatına harcıyor, senin yemek parana, sarayına harcıyor” diyerek yanıt verdi.