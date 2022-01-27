Engin Özkoç İmamoğlu’nu hedef alan Erdoğan’a ateş püskürdü!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında
“Son kar yağışında maalesef İstanbul’a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlarımız saatlerce yollarda mahsur kaldı. Gereken tuzlama çalışmaları yapılmadı. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız” diyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef almıştı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç çok sert tepki gösterdi
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