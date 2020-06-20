Engin Özkoç Meclis’te açtı ağzını yumdu gözünü: AKP iktidarının devri bitmiştir!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AKP iktidarını çok sert sözlerle eleştirdi.

Engin Özkoç özetle şunları söyledi: 18 yıllık AKP iktidarı 15 Temmuz gazileri için toplanan paralara dahi göz dikti. Bunun ahlak ile anlatılacak bir tarafı yoktur. Bunu yapanların Allah’tan korkusu yoktur. Yediniz gazilerin parasını… Esnaf aç, insanlar yoksul… İnsanların kıdem tazminatına göz diktiler. Yazıklar olsun. Bu iktidarın yönetme devri bitmiştir!