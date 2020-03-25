Engin Özkoç Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Çelişkisini İfşa Etti!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Özkoç konuşmasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarındaki çekişkiyi ifşa etti.

İktidarın salgınla mücadelesinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Engin Özkoç , “İnsanlara evde kal deniliyor ama insanların evde kalabilmesi için ekonomik koşulların sağlanması gerekiyor. Sokakta kağıt toplayarak hayatını kazanmaya çalışan emekçiler var, kepengini indiren esnafımız var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün açıkladığı 13 maddeyi bugün meclis genel kurulu’na getiriyoruz” diye konuştu.

Engin Özkoç Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘nın meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, “ABD’den 500 bin tanı kiti siparişi aldık” ifadeleri ile dün yaptığı açıklamada Çin’den 2 milyon test kitinin Türkiye’ye geleceğini söylemesinin çelişkili olduğuna dikkat çekti.

Engin Özkoç “Elimizdeki kitleri ABD’ye satmamız anlaşılır değil. Madem ihtiyacımız vardı elimizdekileri neden sattık?” diye sordu.

Engin Özkoç Meclis’te düzenlediği son basın toplantısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle hedef almış, sonrasında Meclis Genel Kurulu’nda tartışma çıkmıştı.

Engin Özkoç Kimdir?

Siyasete CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Engin Özkoç, Sakarya’da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özkoç, 2011 Genel Seçimlerinde elde ettiği başarıyla Sakarya’nın 34 yıl aradan sonra Meclis’e gönderdiği ilk CHP’li vekil oldu.