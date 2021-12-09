CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert ifadelerle eleştirdi. Engin Özkoç bazı belgeler göstererek "Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bu açıklamadan sonra savcılar harekete geçmeli" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #enginözkoç #süleymansoylu #chp #belge #tbmm #politika #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Engin Özkoç şok belgeyi canlı yayında gösterdi! Süleyman Soylu ne diyecek?