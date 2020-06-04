Engin Özkoç ve Muharrem Erkek’ten Son Dakika Enis Berberoğlu Açıklaması!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Engin Özkoç Enis Berberoğu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili şunları söyledi:

“Enis Berberoğlu milletvekilimiz, dürüst bir gazeteci. Tertemiz bir insan. Bir kumpas davasında yargılanıyor ve mahkum ediliyor. Daha sonra dışarı çıkıyor. Serbest bırakıldıktan sonra aradan 18 ay geçiyor. Bugün bir kişinin emriyle TBMM’de özgürlüğü elinden alınıyor. Demokrasinin en temel ilkesi mutabakattır. Bu zor günlerde mutabakat içerisinde Türkiye’nin sorunlarını halletmemiz gerekirken AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar karşıtlıklar üzerinden bir siyaseti TBMM’ye taşımıştır. Bugün eğer Türkiye’de herhangi bir konuda karar alınıyorsa kimin söylediği belli: AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Enis Berberoğlu’nun hakkında tek bir somut delil yoktur. TBMM Başkanı Mustafa Şentop komisyon toplantısında “Eğer tekrar milletvekili seçildikten sonra dokunulmazlığının kaldırılması gerekir” diyor. Bugün yapılan TBMM’de hukuksuzca milletvekilimizin özgürlüğünün elinden alınmasıdır.

Anadoluda bir söz vardır. Zulmün artsın ki zeval bulasın. Bizi susturamazsın!

Muharrem Erkek ise “Tüm muhalefet birleşecek saray düzenine, tek adam rejimine son verecek. Halkın ekmeğidir adalet. Adalet yoksa, aş, iş ekmek de yok. Hiç kimse umutsuz olmasın. Biz söz veriyoruz. Birleşeceğiz, ve tüm adaletsizlikleri ortadan kaldıracağız” diye konuştu.