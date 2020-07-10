Engin Özkoç’tan Devlet Bahçeli’ye olay yanıt!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Meclis’te düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Devlet Bahçeli’ye “Erdoğan’dan cumhurbaşkanı olmaz diyen siz değil miydiniz” diye seslenen Engin Özkoç;

“MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, CHP’yi eleştiriyor. CHP’yi bizim adını anmak istemediğimiz örgütlerle yan yana getirmek istiyor. Bu sözler daha çok MHP tabanını üzüyor. Sizin bugün birlikte olduğunuz kişiler, milliyetçiliği ayaklar altına alanlar değiller mi? Siz demediniz mi her vatan evladından olur ama Erdoğan’dan olmaz diyen siz değil miydiniz? CHP iktidara doğru yürüyor ancak dağılmakta olan MHP tabanı. Ülkesini seven herkes bu iktidarın yaptığına karşıdır. Biz tartışmaları büyütmek değil, ülkenin gerçekleri ile ilgili gerçekleri çözüme kavuşturmak istiyoruz. Amacımız budur. Bunun için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.