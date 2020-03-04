Engin Özkoç’tan Erdoğan’a Çok Ağır Sözler!





CHP, Kılıçdaroğlu'na "Şerefsiz" İması Yapan Erdoğan'a Öyle Bir Cevap Verdi Ki… Erdoğan'a CHP'den Flaş Yanıt! Erdoğan Kılıçdaroğlu’na hakaret yağdırdı: Haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, haindir. Partisinin grup toplantısında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef göstererek, “Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, haindir” ifadelerini kullandı. AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında İdlib’deki şhtlere ilişkin, “mücadelede 40 yıla yakın süredir verdiğimiz binlerce şehidimize Suriye’de malum yenileri ekleniyor. Son olarak İdlib’de rejimin saldırısında hayatını kaybeden 36 askerimizin de aralarında olduğu nice askerimizi toprağa verdik. Hiçbir şehidimizin tek bir damla kanı boşa gitmiyor” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaretler yağdıran Erdoğan, “Bu zatın gönlünün başka yerlerde olduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu Esed’in Suriye’de İsrail’in Filistin’de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde duruyor. Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, haindir” diye konuştu. CHP'den Erdoğan'a yanıt: Haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz, vatan haini

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerine CHP'den yanıt geldi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan yanıt geldi. Özkoç, “Bizim şhtlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez. Bu kişi kendi evladından, kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup onların zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli, diğerine çürük raporu aldırıp milletin çocukları askere gidip şht düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir” açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaktır, haindir. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale'yi savunduğu zaman İdlib'in de vatan toprağı olduğunu bilmeyecek kadar şuur kaybı içinde" demişti.