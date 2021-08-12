CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Engin Özkoç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü CNN Türk ve Kanal D ortak canlı yayınında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Engin Özkoç "Erdoğan yalan söylüyor" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #enginözkoç #receptayyiperdoğan #chp #tbmm #meclistv #haber #siyaset #canlıyayın #cnntürk #kanald #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Engin Özkoç’tan Erdoğan’a “Yalancı” yanıtı!