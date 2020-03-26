Engin Özkoç’tan Yine Çok Konuşulacak Sözler: Durum Ciddi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Engin Özkoç AKP iktidarının ve temsilcilerinin evde kal çağrılarını değerlendirdi. “İnsanlar hayatlarını nasıl sürdürecekler?” diyen Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı tedbir önerilerini sıraladı. Özkoç aile sigortasının acilen çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Yeterli önlemlerin alınmadığını ifade eden Engin Özkoç Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrılarda bulundu.

Engin Özkoç “Milletin gözünün içine bakarak konuşuyorum” diyerek Vaka verilerinin internet üzerinden açıklanması gerektiğini vurguladı.

Engin Özkoç Kimdir? Engin Özkoç Kaç Yaşında? Engin Özkoç Nereli?

Engin Özkoç, (d. 5 Şubat 1962, Kayalarmemduhiye, Erenler), Abhaz kökenli Türk siyasetçi.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya’da Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24., 25. ve 26. dönem Sakarya milletvekili seçildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmış, 26 Ekim 2017 tarihinde CHP grup başkanvekili seçilmiştir.