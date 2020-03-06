Engin Özkoç’un fotoğrafını yırtan muhtarlara tepki!

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söylediği sözler nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a tepki göstermiş, dernek üyeleri Özkoç’un fotoğrafının olduğu pankartı yırtıp, yakmıştı.

Muhtarların yırttığı pankartta “Reise uzanan dili keser, kalkan kolu kırarız” yazısı da dikkat çekmişti.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyesi muhtarlara tepki göstererek, “Biz Adıyaman’da bir barış havasının esmesini istiyoruz. Bizim muhtarlarımız siyasi insanlar değildirler. Çünkü her muhtarımızın bulunduğu bölgede Cumhuriyet Halk Partili seçmende onlara oy verdi. Birkaç tane muhtarımız Cumhurbaşkanına şirin görünme adına bu tür açıklamalar yapıyorlar” dedi.

“MUHTARLARIN İŞLERİ SİYASET DEĞİL HİZMETTİR”

Muhtarların işlerinin siyaset değil hizmet olduğunu belirten CHP Adıyaman İl Başkanı Binzet, şöyle konuştu:

* Yapılan bu açıkların yanlış olduğunu ve şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum.

* Bu tür açıklamalar Adıyaman’daki barış havasının bozulmasına vesile olur.

* Bizim ilk baştan bu yana söylediğimiz bir şey vardı; ülkenin cumhurbaşkanı olan kişi aynı zamanda parti başkanı olursa bizim parti başkanına söylediğimiz her söz cumhurbaşkanına gidiyormuş gibi bir algı yaratılıyor.

* Türkiye’nin seçilmiş cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanıdır ama cumhurbaşkanı oradaki açıklamasında cumhurbaşkanı sıfatıyla değil AKP’nin genel başkanı olarak açıklama yapmıştır.

* Eğer cumhurbaşkanı sıfatıyla olsaydı bu açıklamayı yapmazdı çünkü gerçek bir cumhurbaşkanı muhalefetinde yanında yer alır iktidarın da yanında yer alır.

“MUHTARLAR SİYASİ KONJONKTÜR GÖRE HAREKET ETMEMELİ”

Muhtarların AKP’nin değil herkesin muhtarı olduğunu ifade eden Binzet, şu ifadeleri kullandı:

* Yapılan bu açıklamanın ardından biz Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç hakkında bu açıklamayı yapan muhtarın yanına da gittik.

* Kendisine bu açıklamanın yanlış olduğunu, barış ortamının bozmaya kimsenin hakkının olmadığını söyledik.

* Kendisi de ben cumhurbaşkanımı korumak zorundayım diyerek bize cevap verdi.

* Bu muhtarların şöyle bir huyları var bir ara bunlar kolayı protesto etmek için binlerce litre tuvaletlere kola döktüler.

* Sonrasında cumhurbaşkanı gitti Isparta’da kola fabrikasının açılışını yaptı bunlar sosyal medyalarında kolanın yararlarından bahsetmeye başladı.

* Muhtarlarımız siyasi konjonktüre göre hareket etmemeliler.

* Çünkü bu muhtarlar hepimizin muhtarlarıdır AKP’nin muhtarları değiller.

* Eğer bir cumhurbaşkanı siyasetten arındırırsa kendisini o muhtarlarımız merak etmesinler cumhurbaşkanını onlardan daha çok CHP korur.

MUHTARLAR, CHP’Lİ ÖZKOÇ’U TEHDİT ETMİŞTİ

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, eylemi gerçekleştirirken Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda başkomutan olduğunu söyleyerek, şu dikkat çeken ifadeleri kullanmıştı;

* Başkomutana yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmaktadır.

* Şu an orada cephedeki ordumuzun moralini bozmanın hiçbir anlamı yoktur.

* Dolayısıyla bizim cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret, cumhurbaşkanımızın şahsına değildir.

* Başkomutanımızın şahsınadır, dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hepsine yapılmıştır.

* Engin Özkoç’a yapmış oldukları hakaretleri iade ediyoruz.

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