Enginyurt’tan AKP’li Yavuz’a çok sert tepki! “Ayık kafayla çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz!”





DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün yapılan partisinin il kongresine katıldı. Kongrede konuşan Enginyurt, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un, "Oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor" açıklamasına tepki göstererek, “Dün AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, hani o bir şey oldu ama bir şey oldu diyen var ya. O da diyor ki Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermek büyük sevaptır. Artık anladılar ki gidiyorlar; sevaba, hayıra, hasenata sığındılar. Ama o kadar günah işlediniz ki sizi hiçbir sevap, hiçbir hayır kurtaramayacak. Hiçbir şey olmasa bile Ali İhsan Yavuz’un dediği gibi, o camide toplanıp da abdest alıp namaz kılıp da, siz ki mavi gözlü adam Mustafa Kemal Atatürk’e zalim ve de kafir dediniz ya, sadece bundan dolayı bile sandığın dibini göreceksiniz” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #cemalenginyurt #demokratparti #erdoğan #lütfütürkkan #haber #siyaset #gündem