Enginyurt’tan hükümete ‘millet bahçesi’ tepkisi: Yazıklar olsun

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Malatya’dan iktidarı eleştirdi. Yapımı süren millet bahçesinin bulunduğu alana giden Enginyurt şöyle konuştu:

*Malatya en fazla hasar gören illerimizden birisi. Tıpkı Adıyaman gibi, Maraş gibi, Hatay gibi.. Malatya’dan millet göçmüş; neredeyse nüfusun yarısı Malatya’yı terketmiş.

*Malatya’da evler yıkılmış, ev kalmamış; Malatya’ya iktidar, Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesi yapıyor.

“SONRA DA MİLLETTEN KAHVALTILIK İSTİYORSUNUZ”

*Millet yok ortada; Malatyalı yok ortada; bunlar millet bahçesi yapmaya devam ediyor. İşte sizin can derdiniz mi, mal derdiniz mi ? Ne olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor.

*Bunun adı can derdinde değil, mal derdinde olmaktır. Malatyalı konteyner bekliyor, çadır bekliyor; Malatyalı ayağa kalkmayı bekliyor, siz inadına paraları millet bahçesine yatırmaya devam ediyorsunuz.

*Sonra da milletten kahvaltılık istiyorsunuz; yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.