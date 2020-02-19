Enis Arıkan sordu: Ben nerede yanlış yaptım?

Oyuncu ve sunucu Enis Arıkan, sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanan bir isim. Arıkan sadece birkaç gün için paylaşımlarına ara verince takipçilerinin tepkileri son derece ilginç oldu.

Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videolar ve annesiyle birlikte çektiği eğlenceli videolarla geniş bir kitle tarafından takip edilmeye başlanan oyuncu Enis Arıkan, şimdilerde Alice müzikalinde boy gösterirken aynı zamanda sunuculuk konusundaki maharetlerini de sergiliyor.

DÖRT GÜN HİKAYE PAYLAŞMAYINCA…

Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan ve Instagram hesabından paylaştığı hikayelerle takipçilerinin beğenisini kazanan Enis Arıkan, dört gün süresince paylaşımda bulunmayınca takipçileri ona mesajlar atmaya başladı. Arıkan’ı rahatsız eden konu ise takipçilerinin neredeyse tamamının onun estetik yaptığını düşünmeleri olmuş. Enis Arıkan da yapılan bu yorumlara olan tepkisini: “Dört gün hikaye çekmedim, tek akla gelen bu olmuş. Ben nerede yanlış yaptım?”



