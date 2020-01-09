Enis Arıkan’dan “Babamla olan bütün anılarımı sildim” açıklaması

Enis Arıkan, Instagram hesabından kendisine gelen soruları cevapladı. Babası vefat eden başarılı oyuncu, “Kaybettiğimden beri babamla bütün anılarımı sildim. Hepsi güzel anılar olmasına rağmen… O kadar korkuyorum ki özleme duygusunun beni kahretmesinden. Onu bastırıyorum, düşünmemeye çalışıyorum” dedi.

Enis Arıkan, gece geç saatlerde Instagram hesabından gelen soruları yanıtladı. Açık yüreklilikle cevap veren Arıkan, kendisini yoran şeyin programsızlık olduğunu söyledi. Utangaç bir insan olduğunu söyleyen Arıkan, “Ne kadar utangaç olduğumu sana anlatamam… Ben de bunu story’lerle aştım. Her şeyi konuşa konuşa bunu aştım” dedi.

Hayatının iyi gittiğini söyleyen Arıkan, “Ünlü tripleri ne ya hiç sevmem öyle şeyleri. Röportaj da yapmam. Ben çok üşeniyorum öyle şeylere. İnanılmaz insan seviyorum. İnsanları içime sokasım geliyor. İyi geçinirsen, doğru ilişki kurarsan herkes iyi. Fesatı bile seviyorum” açıklamasını yaptı.

‘BÜTÜN ANILARI SİLDİM’

Babasını özleyip özlemediği sorulan Arıkan, duygusal bir cevap verdi: “Kaybettiğimden beri babamla bütün anılarımı sildim. Hepsi güzel anılar olmasına rağmen… O kadar korkuyorum ki özleme duygusunun beni kahretmesinden. Onu bastırıyorum, düşünmemeye çalışıyorum.”