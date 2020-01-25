Enkaz altındaki Azize Çelik ile görüşen UMKE görevlisi Emine Kuştepe o anları anlattı!

Elazığ’da dün akşam saatlerinde yaşanan 6.8’lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi.

Adıyaman Ulusal Medical Kurtarma (UMKE) ekibinde gönüllü olarak görev yapan sağlık personeli Emine Kuştepe de arama kurtarma çalışmaları için kısa sürede Elazığ’a geldi.

Merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanda arama kurtarma çalışmasına katılan Kuştepe, enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefon irtibatı kurdu.

Geceden itibaren belirli aralıklarla soğukkanlı olarak görüşme yapan Kuştepe, Azize Çelik ile birlikte 8 kişinin hayatının kurtulmasına vesile oldu.

“AZİZE HANIM YOL, KOL VE GÖZ OLDU”

O anları anlatan Sağlık Personeli Emine Kuştepe, şöyle konuştu:

* Azize hanım ve diğer insanlar, takdir edersiniz ki bir deprem var, topraklı zeminin altındalar.

* Onlar hızlı hızlı soluk alıp verdikleri zaman ağız içlerine toprak karışacaktı.

* Ben aynı panikle yaklaşsaydım hem onların kalp ritmi değişecekti hem de solunum sıkıntısı yaşayacaktı.

* Bunu engellemek için tüm soğukkanlılığımla Azize hanımın anne olmasını kullandım.

* ‘Nasıl ki doğum salonuna gittiğinde burnundan nefes alıp ağzından veriyorsan bütün çevrendekine bunu yaptır ki ağzına toprak daha az girsin ve daha rahat nefes alıp verebilesin’ dedim ve hepsi öyle yaptı.

* Azize hanım bence 8 kişinin hayatını kurtarmak için yol, kol ve göz oldu.

* Ben bu başarıyı Azize hanımın bilincine ve daha çok panik olmamasına veriyorum.

* Çünkü Azize hanım dün geceden beri bizlerle iletişim halindeydi. İHA

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