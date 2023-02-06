Enkaz altından “Beni kurtarın” çığlıkları





Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çok sayıda şehri vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre yüzlerce bina yıkıldı. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı. Enkaz altında bir tarafta cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalışırken bir taraftan da sosyal medyaya bağlanarak yardım çağrısında bulunuyor.

Haluk Levent bu vatandaşlardan birinin çağrısını sosyal medyada paylaştı. Aysel Yeral adlı vatandaş, enkaz altından fotoğrafını paylaşarak “Beni kurtarın” notuyla yardım istedi. Haluk Levent mesajında, “Sevgili Aysel! Şarjını muhafaza et” dedi.

“ABLA TAVAN ÜZERİMİZDE”

Twitter’da #enkazaltındayımetiketi en çok paylaşılan mesaj oldu. Hatay’da Defne Saadet Otel Yanı’ndaki yıkılan binada bir kadın enkaz altından ablasına gönderdiği görüntülü mesajda, “Abla bak tavan üzerimizde, zor durumdayız” diyerek yardım istedi.

“ABİ ÖLDÜK”

ENKAZ ALTINDAKİ KARDEŞLERİNE SESLENDİ

Pazarcık’ta deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı. Yıkılan bir binanın çevresinde bekleyen bir vatandaş, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlere seslenerek, moral vermeye çalıştı.



