Enkaz başında böyle seslendi: Allah’ım onlar kurtarmıyor, sen kurtar

Depremin en güçlü şekilde hissedildiği kentlerden Gaziantep’in İbrahimli Mahallesi’nde çöken ve giriş katında bir banka şubesi ile işyerleri bulunan 10 katlı bir binanın, kolonunun kesilip yer genişletilmesi yapıldığı ileri sürüldü.

Çevresindeki binaların ayakta kaldığı söz konusu binadaki bu tadilat nedeniyle bina sahipleriyle kolonu kestiği ileri sürülen işyeri sahibinin mahkemelik olduğu ve davanın devam ettiği ileri sürüldü.

“ALLAHIM ONLAR KURTARMIYOR SEN KURTAR”

Çeşitli ülkeler ve Türkiye’nin birçok kentinde gelen kurtarma ekiplerinin enkaz altından bir kişi bile olsa canlı çıkarma için canhıraş mücadeleleri sürerken, yakınları enkaz altında kalanlarla güvenlik güçleri arasında sık sık tartımalar yaşanıyor.

Oğlu Ömer Kalkan ile, gelini ve biri 15, diğeri 20 yaşındaki iki torunu enkaz altıda olan 70 yaşındaki Gülizar Kalkan, kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini ileri sürerek, “Biz size 20 yıl destek, oy verdik. Milletin yanına olduğunuzu söylüyorsunuz. Hani neredesiniz? Allah’ım onlar kurtarmıyor, sen yavrularımı kurtar. Yavrularım çıksın ben ömür boyu soğan ekmek yiyeyim. Anan öle Ömer” diye gözyaşı döktü.

ÇARESİZ BEKLEYİŞ

Bu arada Gaziantep’te en fazla kişinin kurtarılma çalışmalarının sürdüğü Atatürk Mahallesi’ndeki Ayşe Polat Sitesi’nin 4 blokunda da saatler geçtikçe azalan umutlarla kurtarma çalışmaları izleniyor.

Bir yandan dondurucu soğuktan etkilenmemek için yakılan ateş etrafında dua eden depremzede yakınları, diğer yandan dua edip zaman zaman yapılan sessizlik çağrılarıyla yeşeren umutlarıyla yakınlarının biran önce çıkarılmasını bekliyor.