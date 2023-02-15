Enkaz başında vesikalık fotoğrafla teşhis





Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremde 35 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay’da yüzlerce bina yerle bir oldu.

Bazı binalarda arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bazılarında ise iş makineleriyle çalışma yapılıyor. Arama çalışmalarının devam ettiği binalarda, yakınları enkaz altında olan kişilerin bekleyişi de devam ediyor.

Soğuk havaya rağmen ateş yakıp, battaniyelere sarılarak bekleyen bu kişiler, ekiplerden güzel bir haber bekliyor. Yakınlarının ölüm haberini alanlar ise gözyaşı döküyor. Enkazdan çıkan yakınlarının eşyaları ve fotoğraflarını teslim alanlar ise zor anlar yaşıyor.

Antakya ilçesi Kanatlı Caddesinde dün yıkılan bir binada yapılan çalışmalarda ulaşılan cenazenin teşhis edilmesi için yine enkazdan çıkan bir vesikalık fotoğraf gösterildi.

Meraklı gözlerle fotoğrafa bakan gruptan hiç kimse, cesedi teşhis edemedi. (DHA)