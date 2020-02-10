Enkaz kaldırma çalışmalarının 3’üncü günü sona erdi!

Yazan:
Alaturka Online
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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmalarının üçüncü günü tamamlandı.

Sabah 09.00 sıralarında başlayan enkaz kaldırma çalışmalarında ekipler, vinç yardımıyla enkaz alanına gelen ilk TIR’a uçağın parçalanan üç kısmından birisi olan kokpit kısmını ve 1 motorunu yükledi.

Ardından gelen ikinci TIR’a Açelya isimli uçağın kanatları yüklendi.

Daha sonra TIR, incelemelerin yapılacağı depoya doğru yola çıktı.

Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına ara veren ekiplerin, yarın sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. DHA

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