Enkazdan çıkarılan 1405 çocuk ailesine teslim edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1890 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1405 çocuk ailesine teslim edilmiş, 105 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır.
*380 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir.
*Kimliği tespit edilen 1784 çocuğumuz, kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır. (DHA)