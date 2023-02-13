Enkazdan çıkarılan depremzede: ‘Özel hastaneye götürmeyin param yok’

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Hatay’ın Antakya ilçesinde Emine Doğu, arama kurtarma ekipleri tarafından depremden 138 saat sonra çöken binanın enkazından yaralı olarak çıkarıldı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nden giden sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı.

Doğu, kendisine müdahale eden Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu’na, “Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok” dedi.

Bunun üzerine Orhan Eroğlu, “Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış, 8 yıl babasına bakmış. Melek, melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. 150 saat, ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem. Mucize işte, Allah’ın mucizesi işte” dedi.

Emine Doğu, ambulansla götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi altına alındı. (DHA)