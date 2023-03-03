Enkazdan silah çaldı, tutuklandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilal Ş’nin deprem bölgesinden getirdiği tabancayı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Bilal Ş’nin evinde yapılan aramada Hatay’da görevli bir polis memuruna ait tabanca, deprem bölgesinden çalındığı değerlendirilen kimlikler, kredi kartları ve 2 laptop ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin evinin bodrumunda yapılan aramada ise Karaman’da çalınan 2 hızar motoru, 2 çim biçme tırpanı ve birçok malzeme bulundu. Bilal Ş. ve Hatay’a birlikte gittiği C.A, N.A, S.Ö. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ö. ve A.K. savcılıkça salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Bilal Ş. tutuklandı, C.A. ve N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)