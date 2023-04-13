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13 Nisan 2023
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Enkazı izlerken gözyaşlarını tutamadı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kent merkezinde oturan Turgut ailesinin 2 katlı evleri de depremde yıkıldı. Kiraz ve Salman Turgut çifti kurtulurken, anne ve babasıyla kendilerini ziyarete gelen torunları Salman Eryılmaz (2) ise enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi.

“HİÇBİR ŞEY KURTARAMADIK”

Şimdilerde yerleştikleri çadırda hayatlarını sürdürmeye çalışan çiftin yıkılan evlerinin enkazı kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını dizlerinin üzerine çökerek duygu dolu gözlerle izleyen Kiraz Turgut, “Enkazdan hiçbir şey kurtaramadık” dedi.

“ÇADIR İÇİNDE BİR HAYAT SÜRDÜRÜYORUZ”

Eşi Salman Turgut ise “Evlerimizin enkazının kaldırılmasını sadece izliyoruz. Bir çadır içinde şu anda bir hayat sürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, İş makinelerimiz, kamyonlarımız, teknik personelimiz oradalar. Yaralar sarılana kadar kalacağız ifadelerini kullandı. (DHA)

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