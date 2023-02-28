Enkazın altında can verdikleri evin son taksidi depremden sonra ödendi

Gaziantep – Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremi’nin üzerinden 22 gün geçti. Hatay’ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Zümrüt Sokka’ta yıkılan İlke Apartmanı’nda yaşayan polis memuru İsmet Delen (55), eşi Canan Delen (49) ve çocukları Efekan Delen’den (16) haber alınamıyor. ,Ailenin 4’üncü üyesi Sakine Nur Gül ise, haftalardır farklı şehirlerdeki hastaneleri, mezarlıkları ve morgları dolaşarak ailesini arıyor.

DEPREMDEN BİRKAÇ SAAT ÖNCE EVE VARMIŞLAR



SÖZCÜ’ye konuşan Sakine Nur Gül, “Ailem Aydın’da benim yanımdaydı. Depremden 5 saat önce eve vardılar. Gece saat 01.30 gibi görüntülü konuştuk. 3 saat sonra da deprem meydana geldi. Aydın’dan yola çıktık ve enkazın olduğu yere 8-9 saat sonra vardık. 6 gün boyunca orada kaldık, enkazın önünde bekledik.

Annem, babam ve 16 yaşındaki kardeşim çıkmadı. Binadaki 9 aileden de haber yok. Mersin, Adana, Gaziantep, İstanbul, Ankara’daki hastaneleri gezdik. Bir gün içinde 4 şehir değiştirdik. Hastanelerde, morglarda ve mezarlıklarda yoklar. DNA örneği verdik. Mezarlık ve morglar ile DNA’mız eşleşmedi. Hayatta olduklarını düşünüyoruz. Hastanelerde yoğun bakımlarda yatan insanlara da ulaşamıyoruz. Hastaneler, hasta mahremiyeti olduğunu söylüyor. Hastanelerde ailemin fotoğraflarını gösteriyorum yardımcı olsunlar diye” dedi.

KAYIPLARI BULMAK İÇİN SİSTEM KURULMASINI İSTİYOR

Kayıp yakınları ile hastaları buluşturan bir sistem kurulmasını isteyen Gül, “Hastanelere bir sistem kurulsun istiyoruz. Bebekler, yaşlılar, kendini ifade edemeyen insanlar var. Bilinci açık olsa ailem isimlerini söyler. Yüzü morarmış, şişmiş, dişleri dökülmüş olabilir. Ama ben ailemi tanırım. Hemşire benden iyi tanıyamaz. Ben artık ailemi bulmak istiyorum. Ölü ya da diri bulmak istiyorum. Dua edebilelim, insanlara toprağı çok görüyorlar. Buradaki çalışmalar 6. günde bitti ve kimse bulunamadı. İki gün sonra tekrar kazıldı. Almanya’dan ekipler geldi tekrar kazıldı. Kimseye ulaşılamadı. AFAD yoktu, gönüllüler vardı” dedi.

‘SON TAKSİDİ DEPREMDEN SONRA ÖDEDİK’



Bugüne kadar emniyetten kendilerini arayan olmadığını söyleyen Gül, “Emniyetten yardımcı olan yok. Babam 30 yıllık polis memuru. 20 Şubat’ta emekli oldu. Depremden 14 gün sonra. Afrin’de ve Doğu’da görev yaptı. Doğu görevlerini uzattı, bir kez olsun ‘işim var gelemem’ demedi. Depremin 14. Polis Arama Kurtarma geldi. ‘Burada polis memuru İsmet Delen varmış’ dediler. Babam 30 yıllık emeği ile bu daireyi aldı. Depremden birkaç gün sonra son taksidi ödedik. Çevredeki binalar yıkılmadı, sadece bizim apartmanımız yıkıldı. Müteahhite ulaşamıyoruz. 9 Şubat kardeşimin doğum günüydü. Hediyesi çantamda geziyorum. Ayakkabı almıştım, veremedim” diye konuştu.