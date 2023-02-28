Enkazların altından inşaatçı-siyasetçi birlikteliği çıktı

Kahramanmaraş’ta, A-4 kağıdı üzerine Kahramanmaraş’ın yeni imar düzenlemesini çizdiği sosyal medya görüntüleriyle tepkileri üzerine çeken AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’e yakınlığıyla bilinen AKP 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’nın kardeşinin yaptırdığı enkaza dönen binaların altında kalan onlarca kişi yaşamını yitirdi.

AKP İlçe Başkanı’nın kardeşi Ahmet Kara’nın yaptırdığı Hamidiye Evleri’nin 4 blokundan üçünün enkaz yığınına dönmesiyle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. İstanbul’da polis tarafından yakalanarak Kahramanmaraş’a teslim edilen Ahmet Kara, ‘Taksirle öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

GAZİANTEP’TE YIKIM HALAYI VE BELEDİYE BİNASI MUAMMASI

Depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği ve can kaybının fazlaca yaşandığı yerlerden biri olan Nurdağı’nda da inşaat-siyaset ilişkilerinin iç içe girdiği ortaya çıktı. Yaptığı binaları yüzlerce kişiye mezar olan Yunus Kaya ile aralarında kardeşi Osman Kavak’ın da bulunduğu yakınlarını kaybeden AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın yakın ilişkide olduğu belirlendi.

Tutuklu olan bu ikilinin AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’la ‘Halay’ çektiklerini gösteren fotoğraf ve görüntüleri basına yansımıştı. Yine bu kişilerin Yunus Kaya’nın MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan’a olan yakınlığını ortaya koyan paylaşımlar da ilçede konuşulmaya devam ediyor. Bir depremzede yakını ilçeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Yakalanmıyorlar’ diye şikâyet etmesinin ardından yakalanan Yunus Kaya’nın yanı sıra, kardeşi enkaz altındayken hasarlı olan Nurdağı Belediyesi hizmet binasının yıkım emrini verdiği ileri sürülen Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın, binadaki yıkılan çok sayıda inşaata ait evrakların da enkaza gömülerek yok edilmesine neden olduğu ileri sürülüyor.

İlçede herkesin, “Alel acele belediye binası neden yıkıldı?” şeklinde yönelttiği sorunun devam eden soruşturma sonucunda ortaya çıkacağı belirtiliyor.

AKP’Lİ BAŞKAN’A “DENETLEMEMEKTEN” CEZA

2 binden fazla binanın altında binlerce yurttaşın can verdiği Adıyaman’da da yine benzer bağlantılar olduğu belirlendi. Adıyaman Belediye Meclisi’nin AKP’li meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Gaffar Kingir’in, kentte faaliyet gösteren Adıyaman Denge Yapı Denetim Limited Şirketi’nin de ortağı olduğu ortaya çıktı.

Kingir’in, kurucusu olduğu şirketin sorumluluğunda bulunan üç yapıyı, Yapı Denetimi Kanunu’ndaki hükümler doğrultusunda denetlemediği için 5 Aralık 2021’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından cezalandırıldığı belirtildi. Genel Müdürlük AKP’li imar komisyonu başkanı ve denetim şirketi sahibi Kingir’in üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir kuruluşun ortağı da olmamasına karar verdi.