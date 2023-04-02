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2 Nisan 2023
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Enner Valencia, 6 maçtır boş geçmiyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 27. hafta maçında Beşiktaş ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımının ilk golünü kaydetti. Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler’in ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Enner Valencia, 41. dakikada gole çevirdi. Ekvadorlu oyuncu bu golle birlikte Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 26’ya yükseltti.

33 yaşındaki forvet üst üste 6 lig maçında da sarı-lacivertliler adına gol kaydetti. Valencia, bu süreçte Kasımpaşa’ya 4, Konyaspor ve Alanyaspor’a 2’şer, Adana Demirspor ve Kayserispor ağlarına da 1’er gole imza attı.

Bu sezon 22 lig maçında 26 gole ulaşan Valencia’nın UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor. (İHA)

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