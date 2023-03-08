Enner Valencia, Avrupa’nın yıldızlarıyla yarışıyor

Türkiye’den sadece FANATİK’in üyesi olduğu ESM tarafından düzenlenen Altın Ayakkabı, Avrupa futbolunun en prestijli ödüllerinden biri konumunda. Her sezonun sonunda, liglerdeki gol sayılarına göre bir yıldız bu ödülün sahibi oluyor. 5 büyük lig için goller 2’yle çarpılırken, Süper Lig’in de aralarında bulunduğu diğer turnuvalarda bu sayı 1.5 oluyor. Enner Valencia, 23 kez ağları sarsarak ligde tozu dumana katmış durumda. Ekvadorlu yıldız bu performansıyla Altın Ayakkabı yarışında da hızla üst sıralara tırmanıyor. Konya ve Kayseri karşısında kaydettiği 3 gol, tecrübeli oyuncunun 7. sıradan 6.’lığa yükselmesini sağladı. Enner Valencia 23×1.5 ile 34.5 puana sahip. Hemen üzerinde 18’er gollü (2’yle çarpılıyor) ve 36’şar puanlı PSG’nin yıldızı Mbappe ile Tottenham’ın golcüsü Kane bulunuyor.

Haaland 54 puanda

Norveç ekibi Bodo’dan Pellegrino 37.5 puanla 3., Napoli’nin forveti Osimhen ise 38 puanla 2. sırada yer alıyor. Valencia, bu müthiş performansını sürdürmesi durumunda sezonu ilk 3 içerisinde bitirebilir. Zirvede ise Premier Lig’deki ilk sezonuna damga vuran ve şu ana kadar 27 gol atan Erling Haaland bulunuyor. 54 puanlı Norveçli golcüyü herhangi bir oyuncunun geçmesi zor görünüyor.