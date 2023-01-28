Enner Valencia: Burada mutluyum

Son olarak Meksika ekibi Cruz Azul, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istemişti. Ancak teklifi geri çeviren Enner Valencia, Fenerbahçe’de kalmak istediğini söyledi.

Deneyimli golcü, “Fenerbahçe’de mutluyum. Avrupa’nın en zorlu liglerinden birinde oynuyorum. Burada sadece kendi taraftarımız tarafından değil, rakip taraftarlarca da seviliyorum. Benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar” dedi. Valencia, Fenerbahçe’nin dünya çapında bir kulüp olduğunu belirterek, “Ailem de İstanbul’da kalmak istiyor. Eğer yönetimimiz sözleşmemi uzatma kararı alırsa, tercihim burada kalmaktan yana olacak” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun