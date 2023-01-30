Enner Valencia efsaneyi geride bıraktı!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe’de Enner Valencia gollerine devam etti. Bu sezon Sarı-Lacivertliler’in gol yükünü çeken 33 yaşındaki santrfor, 52 dakikaya hat-trick, 83 dakikaya 4 gol sığdırdı. 37’de penaltıdan ilk golünü kaydeden Valencia iki dakika sonra bir kez daha sahne aldı ve hem kendisinin hem de takımının üçüncü golünü kaydetti.

83’te alkışlarla çıktı

52. dakikada Arda Güler’in uzaktan yaptığı vuruş direkten dönerken pozisyonu takip eden Valencia rakip fileleri havalandırarak hattrick yaptı. 69’da bir kez daha sahne alan tecrübeli golcü kendisinin ve takımının dördüncü golünü kaydetti. Ekvadorlu yıldız ligdeki gol sayısını da 19’a yükseltti ve rakipleriyle farkı açtı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 29 mücadelede 22 gol ve 4 asiste ulaşan Valencia, 83’te alkışlarla oyundan alındı.

Alex’in ardından…

Ligde 5-4 biten Fatih Karagümrük maçında da hattrick yapan Valencia bu kez de 4 golle şov yaptı. Tüm kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcunun SarıLacivertliler’le olan sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe’de sezon başında Jorge Jesus’un gelişiyle farklı bir kimliğe bürünen Valencia, Portekizli teknik adamın yönettiği takımlarda golcülere yaptığı etkiyi bire bir yaşayan oyunculardan oldu. Golcü futbolcu, Fenerbahçe’de Alex’ten sonra en çok gol atan isim oldu. Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza, 2010-11 sezonunda 28 gol kaydetmişti. Bu yıldan sonra ligde en çok gol atan oyuncu Valencia oldu. Ekvadorlu oyuncu Sow, Fernandao, Soldado ve Van Persie gibi isimleri geride bırakarak, tarihe geçti.

Jesus’tan penaltı müdahalesi

Maçta 33. dakikada Valencia ile Graovac arasındaki mücadele sonrasında hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Bu anlarda Batshuayi topu alınca yedek kulübesindeki JorgeJesus adeta çıldırdı. Jesus, Arao’yla atış öncesinde Batshuayi’ye talimat göndererek penaltıyı Valencia’ya vermesini istedi. Valencia penaltıyı kullandı ama direğetakıldı. Kaleci çizgide olmadığı için atış tekrarlandı, Valencia bu kez attı.

Fenerbahçe’nin son 11 sezonda ligdeki golcüleri

Sezon Oyuncu Gol

2011-12 Alex 14

2012-13 Moussa Sow 15

2013-14 Moussa Sow 15

2014-15 Moussa Sow 14

2015-16 Van Persie 16

2016-17 Moussa Sow 12

2017-18 Giuliano 14

2018-19 Roberto Soldado 7

2019-20 Vedat Muriç 15

2020-21 Enner Valencia 12

2021-22 SerdarDursun 14

2022-23 Valencia 19