Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçti! Tek rakibi Erling Haaland…

Fenerbahçe’de son haftalara damgasını vuran Enner Valencia’nın şovu, Konyaspor karşılaşmasında da devam etti. Şampiyonluk yarışında erteleme maçında Konya engelini geçerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasını engelleyen Kanarya’da Valencia, mücadeleye damgasını vurdu.

DURMAK BİLMİYOR

Soldan Lincoln’ün ortasında top ceza sahası içerisindeki Endri Çekiçi’ye çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ekvadorlu forvetin 13’teki vuruşunda top, her iki direğe de sırasıyla çarparak ağlara gitti. Böylece Kanarya, bu sezon ligde penaltıdan 10. kez ağları salladı. Durmak bilmeyen 33 yaşındaki forvet, ilk yarının uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıktı.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

45+6’da Rossi sağdan ortaladı, Valencia ceza sahası içerisinde uçarak topa dokundu ve ikinci kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-Lacivertliler’in ligde son 14 golünün 9’una imzasını atan tecrübeli forvet, Süper Lig’deki gol sayısını 22’ye çıkaran ve krallık yarışında zirvede adeta tek başına kalan Valencia’nın en yakın takipçisi, 13 golle Karagümrük’ten Borini.

TANJU ÇOLAK’I GEÇTİ, KULÜP TARİHİNE GEÇTİ!

Ligde 23. hafta itibariyle Valencia, rekor da kırdı ve kulüp tarihinde söz konusu hafta itibariyle en çok gol atan futbolcu unvanını elde etti. Fenerbahçe’de daha önce rekor, 1992-93 sezonunun ilk 23 haftasında 21 gol atan Tanju Çolak’a aitti.

Enner Valencia, bu sezon Süper Lig’de üçüncü kez 3 maçlık gol serisi yakaladı ve Papiss Cisse’den (2019-20) bu yana aynı sezonda bunu başaran ilk oyuncu oldu oldu.

TEK RAKİBİ HAALAND

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Brezilya ekiplerinden Internacional’le anılan Fenerbahçe’nin golcüsü Enner Valencia, Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland’la kapışıyor.

7 MAÇTA 2 VE ÜZERİ GOL

Valencia, an itibariyle Haaland’la birlikte Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde 7 maçta 2 ve üzeri gol atan iki oyuncudan biri olmayı başardı.

Aslıhan Çil