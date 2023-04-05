Enner Valencia için resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertli takımda bu sezonun tartışmasız en çok öne çıkan ismi olan Enner Valencia, kulüple de artık özdeşleşti. Ekvadorlu yıldız bu sezon resmi maçlarda attığı 28 gol, bedelsiz geldiği 2020 yılından bu yana gösterdiği performans ve istikrar ile Fenerbahçe’de unutulmaz futbolcular arasına girdi.

Performansı ile dikkatleri çeken golcü futbolcunun sarı-lacivertli ekipteki geleceği merak konusu olurken Valencia için flaş bir açıklama geldi.

EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta maçında Beşiktaş ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımının ilk golünü kaydetti.

33 yaşındaki forvet üst üste 6 lig maçında da sarı-lacivertliler adına gol kaydetti. Valencia, bu süreçte Kasımpaşa’ya 4, Konyaspor ve Alanyaspor’a 2’şer, Adana Demirspor ve Kayserispor ağlarına da 1’er gole imza attı.

Bu sezon 22 lig maçında 26 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Enner Valencia, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini şu sözlerle duyurmuştu: “Yeni sözleşme konusunda kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum.” ifadelerini kullandı.

INTERNACIONAL İDDİALARI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia için Internacional iddiaları gündeme gelmiş ve Brezilya ekibinin golcü futbolcuyla anlaşma noktasına geldiği ileri sürülmüştü.

VALENCIA İDDİALARINA CEVAP

Brezilya basınında yer alan habere göre Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Fenerbahçe’nin yıldızı Enner Valencia ile ilgilendikleri iddialar hakkında konuştu. Birçok spekülasyon olduğunu belirten Barcellos, “Şu anda bir sürü spekülasyon bulunuyor. Internacional’in Enner Valencia’ya kontrat önereceği ile ilgili bir durum söz konusu değil. Haberler doğru değil.” sözleri ile iddiaları yalanladı.