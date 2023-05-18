Enner Valencia için rüya gibi sezon! Alex de Souza’yı yakaladı

Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puanın sahibi oldu. Michy Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia’nın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılan Jorge Jesus’lu Kanarya, bu sezonki ilk derbi zaferini yaşadı. Bordo Mavili ekibin tek sayısını 80. dakikada penaltıdan Trezeguet kaydetti.

KADIKÖY’DE GEÇİT YOK

Süper Lig’de sahasında Trabzonspor’a karşı son olarak 1997-1998 sezonunda 3-1’lik skorla kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bugüne rakibine ligde büyük üstünlük kurdu. Kanarya, Bordo Mavililer’e karşı 26 lig maçında kaybetmedi. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 26 lig maçında 14 kez galip gelirken, 12 defa berabere kaldı.

5 PUANLIK FARKI KORUDU

Giresunspor beraberliğinin ardından Kadıköy’de aldığı galibiyetle moral depolayan Kanarya, lider Galatasaray’la arasındaki 5 puanlık farkı korudu. 35. haftada Hatayspor karşısında hükmen galibiyet olacak olan Sarı Lacivertliler, 36. hafta Antalyaspor’u ağırlayacak.

VALENCIA, ALEX’İ YAKALADI

28 lig maçında 27 kez rakip fileleri havalandıran Enner Valencia, Trabzonspor karşısında tarih yazmak için sahaya çıktı. Sezon genelinde takımının skor yükünü büyük oranda sırtlayan Ekvadorlu santrfor, 71. dakikada sahneye çıktı, Alex de Souza’ya ait “En fazla gol atan yabancı” unvanına ortak oldu.

REKOR AYKUT KOCAMAN İLE TANJU ÇOLAK’TA

Bu arada Valencia, sezonu 33 golle tamamlarsa Aykut Kocaman ve Tanju Çolak’ı geride bırakıp, Kanarya’da ligde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmayı başaracak.