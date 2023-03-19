Enner Valencia: Rakiplerimize değil, kendi maçlarımıza bakıyoruz

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’nin golcüsü Enner Valencia, açıklamalarda bulundu.

Golleriyle galibiyetlerin gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Valencia, “Birkaç gün önce Ferdi ve Emre ile aramızda bir diyalog geçmişti. Orada bana, ‘Artık yeter, gol atmayı bırakmalısın’ diye şaka yapmışlardı. Ben de onlara, ‘Şu an olmaz, şu an devam etmem gerekiyor’ demiştim. Bu gollerle galibiyet gelirse daha da iyi oluyor benim için” dedi.

Rakiplerinin maçlarına değil kendi maçlarına odaklandıklarını belirten golcü oyuncu, “Biz rakiplerimize bakmıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Maç maç bakıyoruz her zaman. Buradaki işimiz Alanyaspor karşısında kazanmaktı. Bunu da bugün gerçekleştirdik. Rakipler kazanmış, kaybetmiş bizim için önemli değil. Kendi maçlarımıza odaklanıyor. Kendi maçlarımızı kazanarak, özgüvenimizi arttırarak devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus’un kendilerine verdiği güvenin önemine de değinen tecrübeli isim, “Birkaç hafta önce vermiş olduğum bir röportajda da belirttiğim gibi hocamızın güveni bizler için çok önemli. Bir oyuncu için hocasının güvenini hissetmek çok önemli. Hocamız da ilk geldiği günden itibaren hem bana hem de takımdaki diğer bütün oyunculara ne kadar güvendiğini sürekli anlatıyor. Ben de ona teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma da destekleri için teşekkür ediyorum. Bu sene gerçekten çok iyi, güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz” dedi.