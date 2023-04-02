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2 Nisan 2023
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Enner Valencia: Şimdi işler bizim için daha zor

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe’nin yıldız hücumcusu, 4-2 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takımının ilk golünü atan, ikinci yarıda bir penaltı atışından faydalanamayan Ekvadorlu forvet, istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Maçın kırılma anı olarak kaçırdığı penaltıyı belirleyen Valencia, “İnanıyorum ki kaçan penaltıdan sonra takım konsantrasyonunu kaybetti.” dedi ve ekledi:

“O an ne oldu bilmiyorum ama konsantrasyonumuz düştü, rakip takım da golleri buldu ve maçı kazandı. Maçtan önce de bu maçı kazanmanın önemini biliyorduk. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Şampiyonluk yolunda bu maç bizim için çok önemliydi. İstediğimiz sonucu alamadık. Şimdi işler bizim için daha zor ama hala çok fazla maç var. Fenerbahçe’de oynuyoruz ve sonuna kadar savaşmamız gerekiyor.”

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