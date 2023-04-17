Enner Valencia Süper Lig tarihine geçebilir! Alex ve Aykut Kocaman…

Fenerbahçe, Dünya Kupası arası öncesinde ligi lider olarak tamamlamıştı. Sezonun ilk bölümünde zirveye giden yok, 0-0’lık Beşiktaş derbisinden sonra yakalanan 5’te 5’lik seriyle gelmişti. Jorge Jesus’un öğrencileri, Karagümrük’le girdiği gol düellosunu Batshuayi’nin son dakikada ağları sarsmasıyla 5-4 kazanmış, ardından Ankaragücü deplasmanında 3-0 galip gelmişti. Sarı-Lacivertliler daha sonra Başakşehir’i Rossi’nin harika golüyle 1-0 yenmiş, İstanbulspor’u 5-2’yle geçmiş ve son olarak 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor’u 1-0 mağlup etmişti. Bu süreçte Kanarya, liderliği ele geçirdi. Jorge Jesus, Kadıköy’de gelen 4-2’lik şok Beşiktaş yenilgisinin ardından öğrencilerine bu seriyi hatırlattı, şampiyonluk için aynısını tekrarlamak zorunda olduklarını söyledi.

TÜM GÖZLER BAŞAKŞEHİR MAÇINDA

Fenerbahçe, Karagümrük önünde 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Zajc ve Szalai’nin golleriyle 2-1 kazandı. Önceki akşam ise rakip Ankaragücü’ydü. Kanarya bu kez 81’de topu ağlarında gördü. Ancak Valencia’nın penaltısı ve Crespo’nun 90+5’teki golü 3 puanı getirdi. Fenerbahçe’de gözler artık çarşamba günü Başakşehir ile oynanacak maça çevrildi. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmayı da kazanıp seriyi 3’te 3’e getirmeyi ve yoluna dolu dizgin devam etmeyi hedefliyor.

SAMUEL ÇIKIYOR FERDİ GİRİYOR

Ferdi Kadıoğlu, sarı kart cezası nedeniyle Ankaragücü maçında görev yapamadı. Onun yerine sağ bekte Osayi-Samuel oynadı. Bu kez de Samuel, Ankaragücü mücadelesinde gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada Samuel tribüne çıkacak, cezasını tamamlayan Ferdi Kadıoğlu ise ilk 11’deki yerine geri dönecek. Bu sezon savunmanın her iki kanadında da görev yaparak Jesus’un jokeri olan Ferdi, Başakşehir maçında sağ bekte forma giyecek.

OOSTERWOLDE 11’E DÖNEBİLİR

Jorge Jesus, Lincoln ve Oosterwolde’nin peş peşe sakatlanması nedeniyle bu sezon fazla şans vermediği Ezgjan Alioski’yi 11’e almıştı. Makedon oyuncuKaragümrük ve Ankaragücü maçlarında forma giyse de performansıyla hocasını memnun edemedi. İyileşen Oosterwolde, Ankaragücü karşısında yedek soyunmuştu. Hollandalı futbolcu, Başakşehir maçında formasına kavuşmayı umuyor. Jesus’un, idmanlarda öğrencisini hazır durumda görmesi halinde çarşamba günü 11’de sahaya sürmesi muhtemel.

KULÜBEDEN MÜTHİŞ KATKI

Jorge Jesus’un ilk 11 tercihleri fazlasıyla tartışılıyor. Ancak Portekizli teknik adamın oyuna yaptığı müdahaleler ciddi anlamda fark yaratıyor. Bu sezon ligde sonradan oyuna dahil olan futbolcular 14 gol ve 14 asistlik müthiş bir katkı sağladı. Karagümrük maçında ikinci yarıda giren Zajc, harika golüyle eşitliği getirdi, Arda Güler ise Szalai’ye asist yaptı. Ankaragücü karşısında ise yine oyuna sonradan dahil olan İrfan Can önce penaltı kazandırdı, ardından onun başlattığı atağı, yine kulübeden gelen Crespo golle noktaladı.

VALENCIA’NIN GÖZÜ ALEX VE AYKUT KOCAMAN’IN REKORLARINDA

33 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor. Enner Valencia, Ankaragücü karşısında ligde 27. kez fileleri havalandırdı. Krallık yarışında rakipsiz olan yıldız futbolcu, gözünü tarihi rekorlara dikti. Fenerbahçe’de ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu, 28’le Alex De Souza. Valencia efsaneye ait olan bu rekoru egale etmeye, hatta geçmeye çok yakın. Sarı Lacivertliler’in tarihinde ligde bir sezonda en fazla ağları sarsan isim ise 29 golle Aykut Kocaman. Ekvadorlu yıldızın bu rekoru kırması için de 3 gole ihtiyacı var.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇEBİLİR

Enner Valencia,resmi maçlarda ise 31 kez ağları havalandırdı. Fenerbahçe’de bir sezonda en fazla gol atan isimler, 32 kez fileleri sarsan Tanju Çolak ve Aykut Kocaman. 33 yaşındaki forvet, bu alanda da 1 numara olmaya hazırlanıyor. Golcü oyuncu ayrıca Süper Lig tarihine geçmeye de çok yakın. Ligde bir sezonda en fazla gol sevinci yaşayan yabancı oyuncu, 29’ar kez ağları havalandıran Diagne ve Gomis’ti. Valencia, 3 gol atarsa bu oyuncuları yakalayacak, 4 gol atması halinde ise tek başına rekorun sahibi olacak.

Aslıhan Çil