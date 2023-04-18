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18 Nisan 2023
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Enner Valencia’ya iki talip! İşte sözleşme detayları

Alaturka Online
Alaturka Online

Alınan bilgilere göre Brezilya’dan sonra ABD’den de Valencia’ya kanca atıldı. ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United ve Los Angeles FC’nin 33 yaşındaki forvetin menajeriyle temasa geçip resmi teklif yaptığı belirtiliyor. Daha önce de Brezilya ekibi Internacional yıllığı 2.5 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

FENERBAHÇE 2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERMİŞTİ

Fenerbahçe’nin Enner Valencia’ya teklifinin ise 1.8 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler artık yıldız futbolcunun vereceği karara çevrildi. Valencia’nın Sarı- Lacivertli takımda çok mutlu olduğu ancak yeni sözleşme süresinin 3 yıla çekilmesi konusunda ısrar ettiği ifade edildi.

SON BİR GÖRÜŞME OLACAK

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimi ve Ekvadorlu forvet arasında son bir görüşme daha olması bekleniyor. Bu kritik zirvede ya yeni sözleşme konusunda el sıkışılacak ya da Valencia kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu sezon Süper Lig’de 24 maça çıkan tecrübeli futbolcu 27 gol ve 4 asistlik harika bir performans sergiledi.

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