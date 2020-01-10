Ensar Vakfı’nın konferansı İzmir’i karıştırdı

Bergama Demokrasi Platformu, uygulamanın Milli Eğitim Temel Yasası’na aykırı olduğunu vurguladı. Danıştay’ın Ensar Vakfı ile bakanlık arasındaki protokolü iptal ettiğine dikkat çekti ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Platform temsilcileri, eğitimin ticarileştirilmesine ve cemaatleştirilmesine direneceğini belirterek, “FETÖ vakasından ibret alınmadı mı?” diye sordu. Bergama Veli-Der Başkanı ve platform sözcüsü Fikret Ali Parlas, “Bu ülke FETÖ nedeniyle büyük acılar yaşamışken yeni cemaat ve tarikatların okullarda yuvalanmasına fırsat verilmemeli. Eğitimi cemaat ve tarikatlara devreden protokoller derhal iptal edilmelidir” dedi.