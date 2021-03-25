Enuygun.com, gezginler için “az bilinen yöresel lezzetleri” derledi

İSTANBUL (AA) – Enuygun.com, gezerken yeni tatlar keşfetmek isteyen gezginler için az bilinen yöresel lezzetleri derledi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, gastronomi, yemek kültürü, yöresel lezzetler söz konusu olduğunda, dünyanın en zengin mutfakları arasında yer alan Türkiye'de, her şehir kendine özgü bir damak mirası taşıyor.

Enuygun, dünyanın dört bir yanında adından söz ettiren Türk mutfağının, az bilinen fakat gezginlerin sırf yerinde yemek için kilometreler aştığı lezzetlerini araştırdı.

Gezerken yeni tatlar keşfetmek isteyenler için derlenen, az bilinen yöresel yemekler arasında şu önemli lezzetler yer alıyor:

"Antalya'dan tahinli piyaz, Kırklareli'den sütlü biber turşusu, Gaziantep'ten ayva kebabı, Hatay'dan tuzda tavuk, Eskişehir'den göbete (köbete), Giresun'dan yağlaş, Balıkesir'den rabisa, İzmir'den sura, Adana'dan şırdan dolması, Malatya'dan kayısı yahnisi, Diyarbakır'dan meftune, Ankara'dan tamtak tiridi, Trabzon'dan kaygana, Konya'dan bamya çorbası, Kayseri'den altın kesesi, Van'dan keledoş, Bolu'dan keli cevizli erişte, Erzurum'dan çaşır kavurması, Mersin'den batırık."