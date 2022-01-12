EPDK fatura hesaplama nasıl yapılır? EPDK fatura hesaplama modülü…

Yeni yılın ilk günü itibariyle gelen yüzde 52 ile yüzde 130 arasındaki elektrik zammı vatandaşın belini büktü. Şikayetler sonrasında açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK fatura hesaplama modülünün kullanılarak, herhangi bir hata tespit edilmesi halinde şikayet edilmesi gerektiğini dile getirdi. EPDK fatura hesaplama, ilk okuma, son okuma ve toplam tüketim üzerinden hesaplanabiliyor.

Elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam geldi. Elektrik zammı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli oldu ancak vatandaşlar 1 Ocak’tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetlerde bulundu.

EPDK FATURA HESAPLAMA MODÜLÜ

EPDK FATURA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* EPDK fatura hesaplama işlemi gerçekleştirmek için EPDK sitesine giriş yapınız.

* Açılan sayfanın üst kısmında yer alan “FATURA HESAPLAMA” kısmına giriş yapınız.

* Gelen ekrana, faturanız üzerinde yazan “İlk Okuma Tarihi”ni yazınız.

* Daha sonra “Son Okuma Tarihi”ni yazınız.

* Tarife tanımı kısmına; Faturalardaki “Tüketici grubu” bölümünde yer alan tarifenizi giriniz.

* Son olarak ise aylık “Tüketim miktarı” giriniz ve hesaplayarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.

‘ŞİKAYETLER ALIYORUZ’

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocaktan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, “Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır. Süreci titizlikle takip edeceğiz” dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, perakende satış şirketlerinin, ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu söyledi.

‘EPDK’YA BAŞVURUN’

Yılmaz, tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin, EPDK tarafından yayımlanan tarifeler ile uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini; ancak bu durumun nihai hesaplamaya kesinlikle etki etmeyeceğini kaydetti.

Yılmaz, “1 Ocak’tan itibaren geçerli olan tariflerin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmasını ve herhangi bir hata tespit etmesi halinde kurumumuza yazılı olarak başvurmasını bekliyoruz. Fatura tutarını etkileyen husus, faturanın hangi tarihte tanzim edildiği değil, tüketimin hangi tarihte yapıldığıdır.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz. Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır” dedi.