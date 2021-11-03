EPDK kestiği cezanın yüzde 96’sını tahsil edemedi

Zam üzerine zam açıklayan EPDK’nın enerji şirketlerine kestiği 3 milyar 696 milyon liralık cezayı tahsil edemediği ortaya çıktı. CHP’li Özgür Karabat, bu cezanın şirketlerin 10 yıllık gelirine eşit olduğunu vurguladı.

Son dönemde ardı arkası kesilmeyen zamlarla ismi gündemden düşmeyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kanuna aykırı hareket eden enerji şirketlerine kestiği 3 milyar 696 milyon TL’lik cezayı tahsil etmediği ortaya çıktı. Kurumda personel ihtiyacı olduğu halde uzman kadrolarının da boş olduğu belirlendi.

Konuyu yazılı bir soru önergesi ile TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, tahsil edilmeyen cezaların toplamının Kurum’un yaklaşık 10 yıllık toplam gelirine denk düştüğünü söyledi.

“KAMU ZARARI SUÇU”

EPDK’nın 2020’ye kadar kestiği 3 milyar 848 milyon TL’lik cezanın 3 milyar 696 milyon TL’sini yani yaklaşık yüzde 96’sını tahsil edemediğinin Sayıştay tarafından tespit edildiğini söyleyen Karabat; “Kurumun 2019 yılı toplam geliri 375 milyon 731 bin TL. 2020 net gelir toplamı 438.3 milyon TL. Dolayısıyla kurumun tahsil etmediği 3 milyar 696 milyon TL’lik ceza EPDK’nin 10 yıllık toplam gelirine denk düşüyor. Göz göre göre, sayısız tespite ve uyarıya rağmen EPDK yetkilileri cezalar için harekete geçmemiş. Ortada bir ihmalden çok aleni bir kamu zararı suçu var. Birilerine kol kanat mı geriliyor? Cezalarını ödemeyen bu enerji şirketleri hangileri? Cezaların konusu çevreye verilen zarar mı, kaçakçılık mı, hileli işlemler mi? Hepimizin bunu bilmeye hakkı var” dedi.

ZAMAN AŞIMINA GİRER

Karabat, “Kurumdaki ihmallerin kronik hale gelmesi aklımıza ister istemez bazı enerji şirketlerinin kollandığı şüphesini getiriyor. Kaldı ki geçen süre zarfında kimi alacaklar zaman aşımına uğramış. Yakın gelecekte önemli miktarda alacağın zaman aşımına uğrayabileceği görülüyor. Son Sayıştay raporu, sorunların devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Vatandaştan toplanan para devletin kasasına girmiyor

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, enerji şirketlerinin bir kısmının vatandaştan enerji fon bedellerini tahsil ettiği halde Bakanlığın hesabına yatırmadığını belirterek, “Bu tutarın neden tahsil edilmediğinin Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda doğalgaza gelen yüksek oranlı zamma dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, şöyle konuştu: “Sanayi aboneleri için doğalgaza yüzde 48 zam yapıldı. Bütçeyi konuşacağımız gün doğalgaza zam yapılması ilginç bir tesadüf. İktidar gündem değiştirme çabalarını sürdürmekten geri durmuyor.” Halil ATAŞ